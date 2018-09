Monsanto taimemürk toob Bayerile kaasa üha enam kohtuasju

Agrokeemiakontserni Monsanto uus omanik, Saksa keemia- ja ravimigrupp Bayer teatas kolmapäeval, et firma taimemürke sisaldavate toodetega seotud hagide arv Ameerika Ühendriikides on hüppeliselt kasvanud, vahendab Wall Street Journal.

Augusti lõpu seisuga oli Monsanto vastu kohtuasja esitanud 8700 ameeriklast, kellest enamuse moodustasid väidetavalt firma pestitsiidide kasutamise tõttu tervise kaotanud vähihaiged. Kõigest mõni kuu varem oli hagejate arv veel 5000 ringis. Möödunud kuu alguses seadis California osariigi kohus ka olulise pretsedendi: Monsanto pidi maksma endisele aednikule Dewayne Johnsonile ligikaudu 290 miljoni dollari suuruse kahjutasu. Kohtuotsuse kohaselt kujutavad Monsanto glüfosaadi-nimelist taimemürki sisaldavad tooted Roundup ja Ranger Pro kasutajatele äärmiselt suurt ohtu, millest kontsern oli teadlik, ent ei hoiatanud piisavalt.

Bayer ei täpsustanud, kui palju raha on grupp kohtukuludeks või võimalikeks kahjutasudeks kõrvale pannud, kuid rõhutas kolmapäevases aruandes, et jätkab oma seisukoha kaitsmist. Firma hinnangul pole nõudlus glüfosaati sisaldavate toodete järgi kohtuasjadest hoolimata kahanenud ning ei kahane tõenäoliselt ka edaspidi, kuna seadusandjate hinnangul on antud kemikaali jätkuvalt inimestele ohutu.