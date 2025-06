Tagasi ST 16.06.25, 14:55 Infopanka lisandus 9 uut AI-ga täiustatud andmeplokki Alates 12.06.2025 näevad Infopanga kasutajad ettevõtte vaates senisest märksa rohkem sisu. Kokku on lisandunud 9 uut andmeplokki, mille loomisel on kasutatud majandusaasta aruandeid, tehisaru ja teisi Infopanga andmeid.

Kuvatõmmis “SWOT analüüs”

Uued andmestikud aitavad Infopanga kasutajatel senisest kiiremini saada ülevaadet kliendi, konkurendi või koostööpartneri käekäigust. Enam ei ole vaja ise lugeda mahukaid majandusaasta aruandeid, vaid kogu tähelepanu vääriva info on tehisaru sealt juba välja noppinud.

Mida näed uutes andmeplokkides?

Juhatuse tasud ja hüved - kui palju maksti juhatusele tasusid ja mis hüved neile veel rakenduvad

Tulevikuplaanid ja ärisuunad - millised on ettevõtte tulevikuplaanid ja uued ärisuunad

Investeeringud - milliseid investeeringuid on ettevõte teinud ja planeerimas

SWOT analüüs - millised on ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud

Tütarettevõtted välismaal - kas ettevõttel on tütarfirmasid välisriikides

ESG tegevused - milline on ettevõtte tegevus ESG valdkonnas

- milline on ettevõtte tegevus ESG valdkonnas Majandusaasta tulemuste kokkuvõte

Majandussuhtarvude analüüs - likviidsus, kasumlikkus jpm.

Aruandejärgsed sündmused - millised sündmused leidsid aset pärast viimase aruande bilansipäeva

Kuvatõmmis “Plaanid ja ärisuunad”

Kuidas see toimib?

Kõik andmeplokid põhinevad ettevõtte 2024. aasta aruandel, mida tehisaru on analüüsinud ja lühidalt kokku võtnud. Uued plokid on kättesaadavad esialgu ettevõtete kohta, kus on üle 10 töötaja ja 2024. aasta aruanne esitatud. Kuna andmeid kontrollitakse ja puhastatakse, siis avalikustatakse neid järk-järgult. Seetõttu ei ole need kohe vahetult pärast aruande esitamist kättesaadavad.

Samuti ei kuva me tühje plokke, et ettevõtte vaates säiliks kompaktsus ja infotihedus. See tähendab, et kui mingist teemast ettevõtte aruandes juttu ei ole, siis vastavat plokki ei kuvata.

Kuvatõmmis “Juhatuse tasud ja hüved

Vaata näiteid:

. Samuti anna julgelt teada, kui tunned millestki puudust, mida tehisaru võiks veel Infopangas teha! Kui Sul on tagasisidet uute andmeplokkide ja nende sisu kohta, on meil hea meel, kui seda jagad [email protected]