Raadiohommikus: majandus hakkab võtma jalgu alla, aga on üks mure

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Otsestuudiosse tulevad Juhan Lang ja Äripäeva Läti portaali vedav Andrus Vaher, kellega räägime investor Toomase välismaistest kolleegidest ja sellest, kuhu nemad oma raha paigutavad. Investor Toomasele lisaks investeerivad päris rahaga ka Lätis investor Andris, Poolas investor Wojtek, Leedus investor Lukas ja Sloveenias investor Max. Räägime, kuidas need projektid on teistesse riikidesse jõudnud ning millised on nende strateegiad. Lisaks räägime nende parimatest investeerimisideedest ja kust nemad täna tootlust otsivad. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

12.00–13.00 “Nimed müügitahvlil”. Saates on külas LHV Panga vanem telefonimüügispetsialist Mati Tulp. Alates Taarakombinaadi varustusosakonnast kuni tänase rollini pangas on ta liikunud juhikohalt müügitöösse. Mati lugu näitab, et müügitöösse jõudmine ei pea olema karjääri langus, vaid teadlik valik teha seda, mis päriselt sobib.

Ta jagab värvikaid lugusid klientidest katusel, trammis ja isegi sünnitusmajas. See saade on aus, praktiline ja humoorikas sissevaade ühe staažika müügiinimese tööellu. Matiga vestleb Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger

13.00–14.00 “Eetris on turundusuudised”. Saatejuht Keit Alev ja tehisintellekti koolitaja ja konsultant Gerlyn Tiigemäe arutlevad AI-töövahendite rolli üle turunduses. Fookuses on viis suurt keelemudelit: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ja Perplexity.

Iga tööriista puhul räägime selle keskkonna tugevustest ja kitsaskohtadest. Selgitame ka AI-assistentide ja -agentide erinevust ja toome näiteid eri kasutusjuhtudest äris. Tiigemäe jagab, milliseid isiklikke assistente ta iga päev kasutab – näiteks koosolekute kokkuvõtjad, koolitusmaterjalide koostajad ja poenimekirja abilised. Ta toob välja praktilised sammud, mida omaenda assistendi loomiseks tuleb läbi mõelda ja kirjeldada.

Lisaks arutame, kuidas tehisintellekt mõjutab otsingumootorite arengut, milline võiks olla tuleviku SEO ning kas AI-platvormid hakkavad tulevikus pakkuma ka reklaamiformaate.