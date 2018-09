Apple esitles uusi iPhone'e ja nutikella

USA tehnoloogiahiid Apple esitles oma igaaastasel tooteesitlusel uue iPhone'i kaht versiooni ning neljanda seeria Apple Watch nutikella.

iPhone Xs tavaline versioon on veekindel ja sel on 5,8-tolline OLED ekraan. Tolle 6,5-tolline variant - iPhone Xs Max - on aga seni suurim Apple'i toodetud nutitelefon. Uuel mudelil on varasemast kiirem protsessor, 512 GB kettamahtu ja parem värvikuva. Xs alghind on 999 dollarit ning Xs Maxi alghind 1099 dollarit. Poodidesse jõuavad uued mudelid 21. septembril.

Mobiilide järel tutvustas ettevõtte äritegevuse juht Jeff Williams ka Apple'i järgmise põlvkonna nutikella, millel on muu seas 30% suurem ekraan kui eelkäijal ning hulk uusi täiustatud andureid. Lisaks pulsi efektiivsemale mõõtmisele suudab kell nüüd tuvastada, kui kasutaja on kukkunud ja lamama jäänud ning võib sel juhul ühendust võtta hädaolukorra puhuks määratud kontaktidega. Apple Watch Series 4 eelmüük avatakse sel reedel ning seadme hind on 399-499 dollarit.

Apple'i aktsia liikus ürituse ajal 1% miinuse lähedal.