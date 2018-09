USA tööstussektor jätkuvalt heas positsioonis

USA New Yorgi osariigis tootmisettevõtete toodangu mahtude kasvutempo on küll aeglustunud, kuid septembri tootmisaktiivsuse näitaja on jätkuvalt kõrge, vahendab MarketWatch Föderaalreservi New Yorgi harupanga poolt kokku pandud aktiivsusindeksit.

Empire State’i tootmisettevõtete indeks langes septembris eelmise kuu 25,6 punkti pealt 19 punkti peale. Analüütikud olid oodanud indeksi püsimist 23 punkti peal.

Tootmisettevõtted olid jätkuvalt optimistlikud tuleviku kasvu osas, kuigi veidi vähem kui augustis. Ootuste indeks, mis mõõdab tootmisettevõtete aktiivsust järgmise kuue kuu perspektiivis, langes 34,8 pealt 30,3 peale.

Sarnaselt teiste ettevõtetega ütlesid ka tootmisettevõtete esindajad, et nende üks nende suuremaid probleeme on oskustööliste leidmine, et katta ära uute töökohtade loomisel tekkivat vajadust. Mitmed ettevõtted ütlesid, et nad plaanivad töötajate arvu või olemasolevate töötajate töötunde tõsta ning mõnel juhul tõstavad nad ka töötasu.

USA tariifipoliitika on mõnel juhul teinud ka tootmissisendite stabiilse tarne mõistlike hindade juures raskemaks. Kõrgemad tööjõu- ja materjalikulud võivad vähendada ettevõtete kasumeid või sundida ettevõtteid hindu tarbijate jaoks tõstma.

Samas oli tootmisettevõtete suhteliselt kõrge aktiivsusnäitaja mõnedele majandusanalüütikutele isegi pettumuseks. Nii ütles Pantheon Economicsi juhtiv makroanalüütik Ian Shepherdson, et „tegemist on veidi pettumust valmistava uudisega,“ kui ta kommenteeris New Yorgi osariigi tootmisettevõtete septembri aktiivsusindeksit. „Meie põhivaade, et tootmiskasvu tipp on selles tsüklis juba saavutatud, jääb paika, kuid me ei näe ühtegi viidet sellele, et praegu oleks tegemist majanduse kahanemisega.“