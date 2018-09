Boeing suurendas Hiina lennukiostude prognoosi

USA firma Boeing teatas täna, et Hiina lennuettevõtted tellivad nende prognoosi järgi järgmise kahe kümnendi jooksul 7690 uut lennukit, mille rahaline väärtus on 1,2 triljonit dollarit, vahendab Reuters.

Sellega suurendas Boeing oma varasemat prognoosi 6,2% võrra, sest eelmisel aastal nägi Boeing ette, et hiinlased tellivad kahe kümnendi jooksul 7240 uut lennukit.

„Hiina kasvu saab seostada riigi kasvava keskklassiga, mis on viimase kümne aasta jooksul rohkem kui kolmekordistunud ning peaks järgmise kümne aasta jooksul veel kahekordistuma,“ ütles Boeingu kommertslennukite üksuse turunduse asejuht Randy Tinseth pressiteates.

Boeing ja Euroopa Airbus on omavahel võistelnud, et tõsta Hiinas enda turuosa, kuna selles riigis on maailma kiireimini kasvav lennundusturg. Mõlemad lennukitootjad on Hiinasse rajanud lennukiehituse tehaseid.

Boeing ei ole siiani pidanud Hiina ja USA vahelises kaubandussõjas kannatama. Suured lennukid on hiinlaste poolt USA-poolsetele tollitariifidele kättemaksuks tehtud tollimaksu alla minevate kaupade nimekirjast välja jäetud.

Boeing toob oma prognoosis välja ,et Hiina kommertslennukite osakaal kogu maailma kommertslennukipargist tõuseb 2037. aastaks praeguselt 15%-lt 18% peale ning prognoosi kohaselt on Hiinal vaja sama ajavahemiku jooksul selle lennukipargi teenindamiseks 1,5 triljoni dollari eest teenuseid.

Boeingu aktsia on käesoleval aastal tõusnud 16%, võrreldes S&P 500 indeksi 7,7%-lise tõusuga.