Volkswagen loobub sisepõlemismootoritest

Saksamaa autotootja Volkswagen pani paika tähtaja, millal ettevõte toodab viimased sisepõlemismootoriga sõidukid ja keskendub edasi elektriautodele.

Volkswagen kavaseb loobuda sisepõlemismootoriga autode tootmisest. Foto: Raul Mee

Volkswageni strateegiajuht Michael Jost ütles sel nädalal, et kontsern toodab oma viimase põlvkonna sisepõlemismootoriga auto 2026. aastal. See tähendab, et Euroopa ja Hiina üks suuremaid automüüjaid keskendub elektriautodele, vahendab Reuters.