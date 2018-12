Konkurentsiamet: Tallinna Vesi peab 10 miljonit vähem teenima

Konkurentsiamet alustas Tallinna Vee vastu järelevalvemenetlust Tallinna ja Saue linna veeteenuse hindade pärast.

Tallinna Vee juht Karl Heino Brookes Foto: Andras Kralla

Tallinna Vee müügitulu peaks olema konkurentsiameti hinnangul 10 miljonit eurot väiksem, teatas ettevõte börsiteate vahendusel. Praegune Tallinna ja Saue veeteenuse hind ei vastavat ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse nõuetele.

Konkurentsiamet andis Tallinna Veele võimaluse esitada omapoolsed kommentaarid veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide osas. Konkurentsiamet tõi välja, et kui Tallinna Vesi ei esita täiendavaid selgitusi seoses teavituses toodud faktidega hiljemalt 7.01.2019, siis otsustab Konkurentsiamet edasised sammud. See võib tähendada ka ettekirjutuse tegemist.

Tallinna Vesi teatas, et nad alles kujundavad nimetatud küsimuses oma seisukohta.

Kümme miljonit eurot pole Tallinna Vee jaoks väike raha: mullu ulatus kontserni aastakäive napilt 60 miljoni euroni, puhaskasum 7,2 miljoni euroni. See tähendab, et konkurentsiamet nõuab Tallinna Veelt, et tema tulevane käive oleks ligi 17% väiksem kui praegu.

Ettevõte ootab lähiajal otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest. Sõltuvalt otsusest võivad mistahes tariifi täiendava alandamise nõuded Konkurentsiameti poolt anda Tallinna Veele alust rahvusvahelises vahekohtumenetluses teise kahjunõude esitamiseks, seal hulgas klientidelt laekuda võivate kahjunõuete katmiseks.

Aktsia languses

Tallinna Vee aktsia on alates möödunud detsembris avaldatud kohtuotsusest, milles konkurentsiametile enamikes punktides õigus anti, 17 protsenti langenud. Praegu kaupleb väärtpaber 9,8 euro tasemel. Oma novembrikuises analüüsis andsid Swedbanki analüütikud väärtpaberile hinnasihiks 10 eurot ning neutraalse soovituse.