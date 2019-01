Jack Ma: tehnoloogia areng viib maailmasõjani

Jack Ma. Foto: TASS

Hiina miljardär Jack Ma hoiatas, et tehnoloogia areng võib viia kolmanda maailmasõjani, vahendab CNBC.

E-kaubandusfirma Alibaba asutaja sõnul näitab ajalugu, et tehnoloogilised uuendused on globaalsete konfliktide peamine põhjus.

„Esimene maailmasõda oli tehnoloogilise revolutsiooni pärast,“ ütles ta maailma majandusfoorumil Davosis. „Teine tehnoloogiline revolutsioon põhjustas teise maailmasõja.“

„See on kolmas tehnoloogiline revolutsioon,“ lisas ta. See ei ole esimene kord, kui Jack Ma on nii hoiatanud. 2017. aastal andis ta sarnase kommentaari, kus rääkis, et masinõpe ja tehisintellekt põhjustavad tõenäoliselt kolmanda maailmasõja.

Sarnaselt on öelnud ka Tesla tegevjuht Elon Musk. Musk rääkis eelmisel aastal, et valitsustevaheline konkurents tehisintellekti alal viib tõenäoliselt kolmanda maailmasõjani.