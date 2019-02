Goldman: Samsung on volditava telefoniga Apple'ist 2 aastat ees

Samsungi uus volditav telefon hakkab luksustoodete turul konkurentsi pakkuma Apple’i iPhone’dele, hoiatasid Goldman Sachsi analüütikud, vahendab CNBC.

“Galaxy Fold kätkeb endas atraktiivset voltimise võimalust, mida suudab luua ainult Samsungi OLED tehnoloogia,” ütles Goldmani analüütik Rod Tall kolmapäeval klientidele. “Kui see tekitab klientides huvi, siis me arvame, et Samsung püüab tehnoloogia konkurentide jaoks võimalikult kättesaamatuks muuta. See on Apple’i jaoks potentsiaalne probleem.”

Samsungi tõi volditava nutitelefoni avalikkuse ette selle nädala kolmapäeval. Ettevõtte sõnul mahub see vabalt kätte nagu traditsiooniline telefon, aga selle saab muuta tahvelarvuti suuruseks, millega saab videosid ja filme vaadata. Telefoni hind on küllaltki krõbe – 2000 dollarit.

Samsungi uus telefon tuleb ajal, mil luksustelefonide tootjad nagu Apple püüavad leida uusi omadusi ja innovatsiooni, millega kõrgeid hinnatasemeid õigustada.

“Me näeme, et selle faktori (volditavus) mõju saab olema tugev,” lisas Hall. “See esitab väljakutse Apple’ile, kellel pole ligipääsu OLED tehnoloogiale. Sellega on Samsung tehnoloogiliselt Apple’ist kahe aasta võrra ees.”

Apple’i aktsia on aastatagusega võrreldes sisuliselt samal tasemel. Tänavu on aktsia tõusnud 9 protsenti, aga üldisele turule jääb ettevõte siiski alla.

Samsungi aktsia on tänavu kallinenud aga enam kui 20 protsenti. 2018. aastal langes aktsia enam kui 20 protsenti.