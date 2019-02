Ryanair ja Wizz Air said mitu miljonit trahvi

Ryanair karmistas eelmsiel aastal pagasipoliitikat Foto: Reuters/Scanpix

Itaalia konkurentsiamet (AGCM) teatas eile, et on määranud odavlennufirmadele Ryanairi ja Wizz Airi vastavalt 3 ja 1 miljonit euro suuruse trahvi, vahendavad Euronews ja Independent.

Lennufirmad said trahvi selle eest, et muutsid möödunud aastal käsipagasireegleid. Alates möödunud aasta novembrist saab mõlema lennufirmaga lennates pardale kaasa võtta vaid väikese käsipagasi. AGCM teatas, et kui reisija tahab võtta pardale kaasa suure käsipagasi, tuleb tal selle eest 5–25 eurot maksta. Ameti andmeil pole Ryanairi ja Wizz Airi pagasireeglid selged.

"Käsipagas on reisimise puhul hädavajalik ning selle kaasavõtmine pardale peaks olema lubatud ilma igasuguste lisatasudeta," teatas amet. AGCM viitas oma argumentatsioonis ka Euroopa lennundusregulatsioonidele, öeldes, et vältimatud esemed peavad olema arvestatud hinna sisse.

Lennufirmad on öelnud, et väikese käsipagasi reegel võeti vastu seetõttu, et vältida tahetakse lendude hilinemist.

Ryanair on juba teatanud, et kaebab otsuse edasi. Wizz Air kommentaare veel andnud pole.