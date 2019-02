Meedia: Vene oligarh pesi Eestis miljardeid

Rootsi ajakirjanikele lekkinud andmed Swedbankis toimunud rahapesu kohta näitavad, et patustajate seas oli ka Ukraina president Viktor Janukovitš.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Oktoobris raius Swedbank kaljukindlalt, et nemad on Balti rahapesuskandaalist puhtad. Tänaseks on Rootsi ajakirjanike kätte jõudnud andmetest võimalik järeldada, et Rootsi vanimas pangas polnud asjad sugugi korras. Rootsi telekanal SVT avaldas detaile raportist, mille järgi liikus 2007. ja 2015. aasta vahel Swedbanki ja Danske Banki vahel 5,8 miljardit USA dollarit, millest 26 miljonit dollarit võis olla pärit Sergei Magnitski avastatud maksupettusest.