Prantsusmaa määrab tehnohiidudele uue maksu

Foto: EPA

Prantsuse valitsus kuulutas välja maksu, mis on suunatud Ränioru suurtegijate tulu väljavoolu tõkestamiseks, vahendab Wall Street Journal.

Veel parlamendi heakskiitu vajav 3-protsendine lõiv hakkab kehtima tehnoloogiasektori liidritele nagu Google ja Amazon, mis teenivad Prantsusmaal tulu näiteks oma suunatud reklaamide ja kaubandusplatvormide kaudu. Maks hakkab kehtima tagasiulatuvalt alates 2019. aasta algusest. Valitsuse hinnangul toob see riigikassasse tänavu juurde 400 miljonit eurot, 2022. aastaks tõuseb maksu panus aga prognooside järgi juba 650 miljoni euroni.

Prantsumaa parlament ettepanekule tõenäoliselt raskusi ei valmista, kuna president Emmanuel Macroni parteile kuulub alamkoja enamus. Riigi rahandusminister Bruno Le Maire selgitas kolmapäevases avalduses, et tehnoloogiafirmad teenivad inimeste isiklikke andmeid kasutades märkimisväärseid kasumeid, tasumata sealjuures õiglaselt makse. Lõiv pole tema sõnul samas täiuslik, kuna maksustatakse käivet, mitte kasumit. Teisalt on tegemist ilmselt ajutise meetmega, kuna tehnoloogiasektori reguleerimise ja maksustamise teemal on parasjagu käimas läbirääkimised OECD liikmesriikide vahel. Prantsusmaa lubas kõneluste õnnestumise korral maksu tühistada.

Google'i emafirma Alphabet ja sotsiaalvõrgustik Facebook rõhutasid kolmapäevastes pressiteadetes, et nad maksavad kõikides tegevusriikides nõutud määral makse. Ränioru ettevõtteid esindava lobigrupi Computer & Communications Industry Association hinnangul valgub Prantsusmaa maksude mõju suurte tehnoloogiafirmade kaudu hoopis väiksemate ettevõteteni ning kohalike tarbijateni, kahjustades seeläbi Prantsuse majandust.

Kolmapäevase kauplemise hakul sattusid mitmed USA tehnoloogiasektori suurtegijad kergesse langusse: Amazon vajus 0,7%, Apple 0,35%, Alphabet 0,1%.