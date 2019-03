Kinnisvaraturg pole saavutanud potentsiaalist pooltki

Paolo Michelozzi T1 Mall of Tallinna ehitusel. Foto: Liis Treimann

Rohkem kui 30 aastat kinnisvaraäris tegutsenud Pro Kapitali juht Paolo Michelozzi näeb siinsel turult suurt potentsiaali ja investeerimisvõimalust.

Paolo Michelozzi juhitav kinnisvaraettevõte on jõudnud omamoodi verstapostini. Värskelt valminud kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn hakkab pakkuma stabiilset rahavoogu ja oodata on veel mitme arendusprojekti valmimist. See on toonud lähemale aja, kui ettevõte hakkab aktsionäridele maksma stabiiset dividendi.