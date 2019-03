Shiller: hirm majanduslanguse ees on isetäituv ennustus

Robert J. Shiller Foto: EPA

Nobeli laureaadi Robert Shilleri arvates võib kümne aasta vanusele pulliturule saada saatuslikuks just hirm languse ees, mitte mõni konkreetne sündmus.

Telekanalile CNBC antud intervjuus leidis käitumisökonoomikaga seotud uurimistööde poolest tuntud majandusprofessor, et kuna paljud inimesed arvestavad langusperioodi lähenemisega, võibki see narratiiv just kiirendada retsessiooni saabumist. Nobeli-võitja hinnangul on majanduslanguse tõenäosus järgmise 18 kuu jooksul seetõttu ligi 50%.

Samas ei välistanud Shiller ka seda, et kukkumise algatajaks võib olla mõni president Trumpiga seotud sündmus. Trump on avaldanud senisele kasvule väga olulist mõju, sest tegemist on erakordselt osava jutuvestjaga, kes on loonud suure avaliku poolehoiu suurettevõtetele, kärpinud makse ning lõdvendanud regulatsioone, tõdes Shiller.

Lisaks tasub Shilleri arvates jälgida USA prisket eelarvepuudujääki, mis on avalikkuse silmis küll tähtsuse kaotanud, kuid ohustab samuti jätkuvalt riigi majandust. Jaanuaris lõppenud eelarveaasta jooksul kerkis puudujääk suurenenud militaarkulutuste, sotsiaalkindlustusprogrammide ja katastroofikahjude tõttu 913 miljardi dollarini, ületades eelmise aasta seisu lausa 77% võrra. Kongressi eelarvekomisjoni prognoosi järgi kerkib puudujääk 2022. aastal juba üle 1 triljoni dollari piiri.