Rahvusvaheline vahekohus otsustab Tallinna Vee saatuse lähinädalatel

Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus plaanib teha Tallinna Vee ja Eesti riigi vahelises vaidluses otsuse hiljemalt 3. maiks.

Tallinna Vee joogiveetoru terviserajal. Foto: Andras Kralla

Selgust oodatakse arbitraažikohtult juba enam kui neli aastat: 2014. aasta oktoobris alustasid Tallinna Vesi ja Hollandis registreeritud aktsionär United Utilities B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi ja Eesti vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse istungid toimusid 2016. aasta novembris.

Maailmapanga juures tegutseva arbitraažikohtu juures nõuab Tallinna Vesi ligi 70 miljonit eurot. Põhjuseks toob Tallinna Vesi kahju, mida pidi kannatama seetõttu, et 2011.–2013. aastal keelduti vee hinda tõstmast ning seejärel külmutati tariifid kohtuvaidluse ajaks. Varem on kahjunõudena läbi käinud ka 90 miljonit eurot, aga et nõude suuruse arvestab Tallinna Vesi tarbijahinna indeksist lähtudes, siis on see ajas muutuv.