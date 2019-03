BMW andis kasumihoiatuse ja avaldas kärpekava

BMW Foto: EPA

Saksa autotootja BMW avaldas investoritele oma kärpekava üldjooned ning hoiatas, et grupi maksueelne kasum võib mullusega võrreldes kahaneda rohkem kui kümnendiku võrra, kirjutab Reuters.

"Olenevalt tingimuste kujunemisest võivad meie kasumiprognoosi mõjutada lisariskid, eriti leppeta Brexit ning käimasolevad arengud rahvusvahelises kaubanduspoliitikas," ütles BMW finantsjuht Nicolas Peter Münchenis toimunud pressikonverentsil. Kontsern on valmistunud nn korrapäraseks Brexitiks, kuid Peteri sõnul suudaks BMW tulla teatud määral toime ka Ühendkuningriigi järsu lahkumisega. Leppeta Brexitiga kaasnevad töökatkestused kestaks BMW hinnangul tõenäoliselt vaid 4-6 nädalat ning kui tollimaksud jäävad vahemikku 0-5%, ei põhjustaks need üleliia suuri raskusi ka grupi Oxfordis asuvale Mini sõidukite tehasele.

BMW 2022. aasta lõpuni ulatuva kärpekava suurus on muljetavaldav: 12 miljardit eurot. Kokkuhoiu saavutamiseks keskendutakse tõhususe tõstmisele ja kulude vähendamisele, kuid ei viida läbi sunniviisilisi koondamisi, rõhutas BMW juhtkond kolmapäeval. Tööjõukulude kahandamiseks on Saksa firma pakkunud 4000 inimesele varakult pensionile jäämise võimalust, millest seni on haaranud 1500 töötajat. Uute automudelite väljatöötamisel kavatseb BMW kasutada üha enam digitaalsimulatsioone, mis vähendavad vajadust prototüüpide järgi.

BMW autotootmise haru tänavune tegevusmarginaal jääb juhtkonna prognoosi kohaselt 6%-8% vahemikku - oodatud oli 8-10% sihti. Investeerimispanga Jefferiesi analüütik Philippe Houchois leidis, et kuigi tegevusmarginaal oli 2018. aastalgi 7,2%, oleks kontserni uued 3. seeria mudelid ja kõrgema marginaaliga maastur X7 pidanud tooma kaasa kasumlikkuse kasvu.

Baieri kontserni aktsia kahanes kolmapäeval 4,94%, 71,98 euro tasemele.