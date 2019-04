Börs: tervishoid vedas indekseid alla

New Yorgi börs Foto: Reuters/Scanpix

Arginädala keskpaik tõi USA börsidele kerge languse, kuna häid kasuminumbreid ja positiivseid majandusnäitajaid varjutas tervishoiusektori nõrkus.

Dow Jonesi indeks kaotas eelmise päevaga võrreldes kõigest 3 punkti ehk 0,01% ja lõpetas 26 449 punkti tasemel. Nasdaq Composite langes 0,05%, 7996 punktini. S&P 500 kaotas enim - 0,23% - ning vajus 2900 punkti tasemeni.

Hoolimata indeksite punasest toonist andsid majandusnäitajad tegelikult põhjust rõõmustamiseks: USA kaubandusdefitsiit jõudis tänu Hiinast saabuva kauba sisseveo 20,2% langusele kaheksa kuu madalaimasse seisu, toetades seega tõenäoliselt ka Ühendriikide SKT kasvu. Hiina enda esimese kvartali majanduskasv oli aastases lõikes 6,4% ehk tunduvalt parem kui oodatud. Tõsi, samal ajal andis Saksamaa teada aga hulga kehvematest numbritest - sealse valitsuse prognoosi järgi piirdub Euroopa suurim majandus tänavu kõigest 0,5% tõusuga, kuigi varem oli ennustatud 1% kasvu.

S&P 500 meditsiinisektori näitaja varises kolmapäeval tervelt 2,89% madalamale, sest mitmeid valdkonna olulisemaid ettevõtteid ohustab üha populaarsust koguv universaalse riikliku tervisekindlustuse plaan "Medicare for All". Teisipäeval hoiatas USA suurim ravikindlustusfirma UnitedHealth, et reformikava (mille tuntuim eestkõneleja on demokraatide presidendikandidaat Bernie Sanders) võib "USA ravisüsteemi destabiliseerida".

Kuigi plaan on teostumisest jätkuvalt väga kaugel, reageerisid investorid tekkinud ebakindlusele müügilainega. UnitedHealth odavnes 1,86%, kukkusid ka konkurendid Cigna (-3,67%), Anthem (-3,62%), CVS Health (-2,52%) ja Humana (-0,94%). Hirm tervishoiusüsteemi ümberstruktureerimise ees mõjus eriti rängalt erinevate meditsiiniteraapiate pakkujatele: langesid näiteks tsüstilise fibroosi raviga tegelev Vertex Pharmaceuticals (-7,1%) ja dialüüsikliinikute omanik Davita (-7,72%).

Kasuminumbrite esitlejaist pälvisid kolmapäeval tähelepanu näiteks tehnoloogiafirma IBM (-4,15%), mille möödunud kvartali aktsiakasum ja käive jäid alla analüütikute ootustele, ning suupistete ja jookide tootja PepsiCo (+3,76%), mis suutis tänu jõulistele turunduskampaaniatele prognoose ületada. Suurpanga Morgan Stanley (+2,64%) arvatust priskemad esimese kvartali käibe- ja kasuminumbrid olid suuresti tingitud ettevõtte varahaldus- ja võlakirjakauplemise harude paremast tulemusest.