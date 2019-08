Teine kodulaen eeldab keskmisest suuremat sissetulekut

Noblessneri sadamalinnak. Foto: Liis Treimann

Kuigi inimestel on enamasti üks alaline elukoht ja kodulaen, on pangad teatud juhtudel valmis ka teist kodulaenu lisaks väljastama.

Kliente, kes omavad kahte kodulaenu, on suuremate pankade seas erinevas mahus. Kõige enam leiab neid SEBst, kus see kliendigrupp moodustab ligi 20% laenuklientidest. Swedbanki laenuklientidest on osakaal kuni 14%, Luminoris jääb osakaal alla 5% ning LHV numbrit ei avalda, kuid ütles, et tegu on erandjuhtudega.