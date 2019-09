Eesti kukutab koos suuriikidega Draghi plaani

Sügisel ametist lahkuva Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghi plaan rakendada stiimulmeetmena taas võlakirjade tagasiostmise programmi, on suuriikide, aga ka Eesti vastuseisu tõttu läbikukkumise äärel.

15.02.2019. Tallinn. Madis Müller . FOTO: ERIK TIKAN/ Postimees grupp Foto: ERIK TIKAN

Näiteks on võlakirjade tagasiostmise suhtes skepsist üles näidanud Prantsusmaa keskpanga president Francois de Galhau. Temaga nõustuvad Saksamaa ja Hollandi keskpank, aga ka Austria, kirjutab Bloomberg. „Peamine küsimus on selles, kas võlakirju tuleb hakata tagasi ostma just nüüd,“ nentis Galhau. „Ma oleksin stiimulmeetme rakendamisega väga ettevaatlik,“ sekundeeris talle Jens Weidmann Saksamaa keskpangast.