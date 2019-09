Rahaturgu valitseb dollar, Rootsi kroonil katastroofiline aasta

Dollari vastu ei saa: maailma enimkaubeldud valuutale on see aasta heldet tõusu toonud, kaubandussõdade ja majanduslanguste kiuste on dollar oluliselt tugevnenud. Võitjaid on tema kõrval aga vähe.

Euro on USA dollari suhtes sel aastal langenud. Foto: TASS/Scanpix

USA president on mitu korda öelnud, et eelistab nõrka dollarit, mis annaks USA eksportijatele parema positsiooni. Aga võta näpust: alates aasta algusest on dollar euro suhtes tõusnud juba 4%, euro jätkab aga nõrgenemist. Sarnane olukord on dollaril ka enamiku teiste suurte maailma valuutadega võrreldes: Hiina jüaani suhtes on dollar tugevnenud 4%, Briti naela suhtes 4,8%.