Saksamaad ähvardab majanduskriis

Kui Euroopa suurim majandus ei ole veel kriisis, siis on see vähemalt tugevalt nõrgestatud: täna avaldatud ostujuhtide küsitlusest selgub, et olukord Saksamaal on nii hull nagu viimase kriisi haripunktis.

Nõudlus Saksamaa kaupade järele on vähenenud ka olulistel Euroopa turgudel, eelkõige Suurbritannias ja Itaalias. Foto: AFP/Scanpix

Nii nagu iga kuu, küsitles IHS Markit 800 Saksamaa ettevõtte ostujuhti, kes kinnitasid, et äri läheb nii halvasti nagu viimati 2009. aastal, keset sügavat majanduskriisi. Ostujuhtide indeks kukkus analüütikutele ootamatult 2,1%, 41,4 punktile, mis on 123 kuu ehk rohkem kui kümne aasta madalaim tulemus.