Kasumiüllatus pani Stockmanni aktsia võimsalt rallima

Stockmann teatas täna börsile, et nende kasum tuleb oodatust parem, ning sellest piisas, et panna aktsia pööraselt tõusma. Edukat tulevikku Stockmannile on ennustanud ka Soome börsiguru Seppo Saario.

Vaade Tartu maanteelt, Stockmann, Swissotel Foto: Meeli Küttim

„Paranemine on tingitud Stockmanni ja Lindexi headest tulemustest viimase (s.o 2019. aasta neljanda kvartali) jooksul,“ selgitas Stockmann oma teates.