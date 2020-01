Järgmine ühisrahastus ehmatab investoreid – lõksus on 31 miljonit eurot

Envestio kutsus investoreid kõrget intressi lubavatesse projektidesse. Foto: Envestio

Eesti ühisrahastusplatvormi Envestio kaudu investeerinud inimesed kardavad, et on langenud pettuse ohvriks. Ettevõte süüdistab hädades teisi turuosalisi.

Tänase seisuga on Envestio koduleht maas ning investorite seas nii Facebooki kui ka Telegrami gruppides kõlavad süüdistused pettusest ning kaotatud rahast. „Ma usun, et mu raha on läinud,“ ütles üks. „Ma arvan, et ma lähen tagasi tööle raha teenima,“ nentis teine Envestio investor Telegrami grupis. Jagatakse ettevõtte aadressi, et vaadata, kas kontori uksed veel lahti on.