Rahakratt kogus investoritelt patulunastusraha

Üle 600 inimesele rahajumala palvust pidanud Rahakratt võitleb ise pidevalt investori 7 surmapatuga, millest ta kohaletulnutele rääkis, kogudes samal ajal puust laekasse patulunastusraha Foto: Raul Mee, fotograaf

Õdede Sõnajalgade laulu rütmika tümpsu saatel tantsiskles paljasjalgseks mungaks kehastunud Rahakratt investor Toomase konverentsil saalitäie rahva ette, kaasas puidust laegas, mille ta aega raiskamata saalis patulunastusraha korjandusringile saatis.

Rahajumala palvusele tulnuid tervitas ta hüüdega: „Tere hommikust sel jumalavallatul tunnil. Tõesti on patt nii vara alustada, aga hoiatan teid, et mul on 300 slaidi.“