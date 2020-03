Koroonaviiruse mõju ettevõtetele oodatust suurem

Löök USA ettevõtete tulemustele tänu koroonaviiruse mõjust majandustegevusele näib olevat suurem, kui eelnevalt arvatud, vahendab Reuters.

Wall Streeti strateegid on ettevõtete tulemuste ennustusi vähendanud, kuna viiruse mõju kestab oodatust kauem, seades 2020. aasta ettevõtete kasumi kasvu ohtu. Nädal varem ütlesid paljud turuanalüütikud, et nad arvavad, et viirus mõjutab ainult esimese kvartali tulemusi.