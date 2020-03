Viirus hoiab börse ärevil: odavneb kõik, mis odavneda saab

Börsidelt on nädalaga haihtunud terve tänavune tootlus ja peamised indeksid on laskunud miinusesse. Eksperdid on eri arvamusel, mis börsiinvestorite rahaga lähiajal saab.

Börse tabas must nädal: suured indeksid kaotasid paari päevaga enam kui 10% oma väärtusest ning iga edasise uudisega koroonaviiruse levikust läksid investorid aina enam verest välja. Tegu oli kõige mustema nädalaga alates 2008. aastast. Kui algselt andsid paljud börsikontsernid esimese kvartali kohta kasumihoiatusi, siis nädala lõpus arvasid mitmed majandusteadlased, et nõrk konjunktuur võib püsida ka teises kvartalis.