Pensionifondid võtsid kasutusele kriisiplaanid

Pikaajaliselt pensioni kogudes on kõige hullem see, kui kriisi ajal vara välja võtta ja buumi ajal raha turule paisata. Foto: Shutterstock

Maailma börsidel kiirelt toimunud suur sula on jõudnud ka Eesti pensionifondidesse. Pensioniraha on fondides aasta algusega võrreldes sulanud kõige hullemal juhul kuni 16%.

Aasta algusest vaadates on plussis veel ainult kolm fondi: Tuleva Maailma Võlakirjade fond, LHV Pensionifond XS ja Swedbank Pensionikonto K10. Äripäev küsis fondijuhtidelt, millised on fondide kriisiplaanid, et kaitsta pensionikogujate vara.