On aeg laenata sellist raha, millele makstakse veel pealegi

Euroopa Keskpank on avanud rahakraanid, et aidata viirusest räsitud majandustel hoog sisse saada. Võlakirjaturgude eksperdi hinnangul kvalifitseeruks Eesti võlakiri kvaliteetvõlakirjade kokkuostuprogammi. Foto: Andras Kralla

Paljud ettevõtjad ja investorid on seda meelt, et Eesti võiks väljastada pikaaegseid võlakirju ja arvestades koroonakriisi ja Euroopa Keskpanga võlakirjaostu programmi laienemist, on Eesti nüüd esimesi samme selles suunas astumas.

Äripäeva raadios rääkis rahandusminister Martin Helme kavandatavast riigivõlakirjade emissioonist. Emissiooni ettevalmistused on tema sõnul juba käimas, kuid millises mahus ja kellele need suunatud on, ei osanud Helme veel öelda.