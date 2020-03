Alar Tamming kriisist: oleme liikumas täiesti uuele tasemele

Kaos paiskab kogu süsteemi segamini ja see võimaldab süsteemil hakata organiseeruma täiesti uuele tasemele, arvab kullaärimees Alar Tamming

Alar Tamming andis Äripäevale ülevaate kaoseteooria rakendumisest koroonaviiruse kontekstis. Foto: Andres Haabu

Tamming ütles, et kui tavalises süsteemis suhtlevad süsteemi elemendid ainult oma naabritega ja toimivad sealt saadud sisendi alusel, siis kaose puhul hakkab kogu süsteem omavahel suhtlema ja see võimaldab esile kerkida täiesti uuel korral. "Piltlikult öeldes ei teaks me ilma praeguse kaoseta, kuhu me veel ikkagi alles siseneme, midagi Itaalia haigla arstide mõtetest ega kuulaks ka meie poliitikuid. Hetkel on aga näha ka siin arengut – meie poliitikud on muutumas riigimeesteks ja jääb loota, et see protsess ei ole ajutine," rääkis Tamming