Alar Tamming: sa peaksid tundma kõrbelõhna, sest varsti lahvatavad leegid

Mida teha, et me ei elaks maailmas, mis liigub krahhi kursil, küsib ASi Tavid suuromanik ja nõukogu esimees Alar Tamming vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Alar Tamming. Foto: Liis Treimann

Ei pea omama kotkapilku ega olema Nostradamuse järeltulija või pimeda Baba Vanga sugulane, mõistmaks, et midagi on väga valesti. Paraku on aga inimesel suurepärane võime saabuvat infot mitte vaadelda objektiivselt, vaid asetada see seniste teadmiste konteksti nii, et see seniseid arvamusi ja hoiakuid võimalikult vähe mõjutaks.