Aktsiad langevad, nüüd on surve all ka dividendid

Eesti börsiettevõtetest pole siiani keegi dividendide kärpimist maininud, kuid mitmed firmad maailmas on sellest sammust juba teada andnud.

Finnair on üks neist ettevõtetest, kes dividendi maksmisest tänavu loobub. Foto: Andras Kralla

Kauppalehti kirjutab, et Soome firmadest on teatanud tänavu dividendi ärajätmisest Finnair ning Saga Furs. Finnair oleks pidanud esialgsete plaanide kohaselt maksma tänavu dividendiks 0,2 eurot aktsia kohta, kuid koroonaviiruse leviku tõttu on Finnair sunnitud ära jätma tuhandeid lende ning ettevõtte äri on tugeva surve all. Sama teed pidi minema ka Saksamaa konkurent Lufthansa.