Tallinna Airbnb-pidajad tõusid Kõlvarti ettepanekust tagajalgadele

Selle Tallinnas Jõe 7 asuva 10korruselise maja omapära on see, et suur enamik kortereid on ostetud väljaüürimise eesmärgil ning majas tegeldakse nii pikaajalise kui ka lühiajalise rendiga. Suviti käib siin eriti vilgas majutusäri, kuid turvafirma raport näitab, et probleeme põhjustavad nii pikaajalised elanikud kui ka majutuskliendid, mistõttu ühte liiki rendi ära keelamine probleeme ei lahenda. Foto: Anu Lill

Majutuskorterite omanikud on häiritud, et Tallinna linnapea üritab neid ärist välja puksida, põhjendades turismiseaduse muudatusettepanekut sellega, et airbnb kliendid häirivad kortermajade püsielanikke lärmiga, aga jätab tähelepanuta selle, et püsielanike poolt tehtud lärm häirib ka majutuskliente külaliskorterites.

Kurioossel kombel on kõikidel osapooltel täpselt sama mure – müra ja ebaturvalisus. Linnavalitsus on aga probleemi lahendamisel võtnud suuna, mis on kaldu ühele poole. Kõlvart leiab, et paljud Tallinna elanikud, kes elavad korterelamus, kus kortereid antakse ka lühiajaliselt rendile, on häiritud külaliskorterite kasutusse andmisest tingitud elukeskkonna muutusest ja ebaturvalisusest.