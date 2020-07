Börsifirmade kehvad tulemused vedasid Euroopa indeksid miinusesse

Londoni börs on täna langemas. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna langenud, sest börsifirmade kvartalitulemused on olnud kehvad. Täna toimub ka Euroopa Keskpanga kohtumine, mis peaks aimu andma keskpanga edasisest suunast, vahendab Reuters.

Üle-Euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna odavnenud 0,8 protsenti, 371 punktini. Kehvemini on läinud Prantsusmaa ja Suurbritannia turgudel. Balti börsiindeks on tõusnud 0,03 protsenti, Tallinna börs on langenud aga 0,12 protsenti.