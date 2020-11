Bezos müüs enam kui 3 miljardi dollari eest Amazoni aktsiaid

Amazoni asutaja Jeff Bezos. Foto: Reuters/Scanpix

Amazoni tegevjuht Jeff Bezos müüs enam kui 3 miljardi dollari eest Amazoni aktsiaid, selgub USA väärtpaberi- ja börsikomitee andmetest, vahendab CNBC.

Viimasel aastal on Bezos aktsiaid rohkem müünud. Veebruaris ja augustis müüs Bezose vastavalt 4 ja 3,1 miljardi väärtuses aktsiaid. See tähendab, et tänavu on ta rahaks teinud enam kui 10,2 miljardi dollari eest aktsiaid.