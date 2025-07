Tagasi ST 02.07.25, 10:36 Stako Diler OÜ: suured visioonid, suured masinad ja Eesti tööstuse tulevik Rääkides raskestööstuse tulevikust Eestis, ei saa mööda vaadata Stako Diler OÜ-st. See Kohtla-Järvel tegutsev ettevõte on aastate jooksul kasvanud üheks juhtivaks tööstusseadmete tootjaks puidutööstusele, kaevandussektorile, sadamatele ja üha enam ka taastuvenergia sektorile. Tänu järjepidevatele investeeringutele ja nutikale strateegiale on ettevõte muutunud oluliseks tegijaks nii koduturul kui ka rahvusvahelisel areenil.

Viimaste aastate jooksul on Stako Diler OÜ teinud tugeva pöörde rohetehnoloogiate suunas – 2024. aastal moodustas roheenergeetikaga seotud toodang 63% ettevõtte müügitulust. Samal ajal eksporditi 91% toodangust suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele Suurbritanniasse, Saksamaale ja Taani. See tõestab, et Eesti tootmisvõimekus on konkurentsivõimeline ka kõige nõudlikumates sektorites ja turgudel.

100-tonnine samm tuleviku suunas

2025. aasta alguses tegi ettevõte suuremahulise investeeringu – soetati uus CNC puur-freespink, mis avab neile täiesti uued võimalused suuregabariidiliste detailide töötlemiseks. Tegemist ei ole lihtsalt ühe uue seadmega, vaid tõelise hiiglasega, millega on võimalik töödelda üle 16 meetri pikkuseid, kuni 5 meetri kõrguseid ja rohkem kui 50 tonni kaaluvaid detaile.

Balti riikides on see oma võimaluste ja suuruse poolest kõige kaasaegsem töötlemiskeskus. See seab Stako Diler OÜ piirkonnas täiesti uuele tasemele, võimaldades neil võtta vastu suuremahulisi ja kõrgema lisandväärtusega tellimusi.

Toetatud Õiglase ülemineku fondist

Investeeringu kogumaksumus oli 3,15 miljonit eurot. Projekti elluviimist toetas lisaks SEB pangale ka Euroopa Liidu Õiglase ülemineku fond, mille eesmärk on aidata Ida-Virumaa ettevõtetel kohaneda rohepöördega ning mitmekesistada piirkonna majandust. Stako Dileri uus tehnoloogiline võimekus on selge näide sellest, kuidas fondi toel saab piirkonda tuua kõrgtehnoloogilist tootmist, luua töökohti ning suurendada lisandväärtust ja ekspordipotentsiaali.

SEB juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Monika Kallas-Anton.

Eesti tööstuse areng ja innovatsioon

Stako Diler OÜ lugu näitab, kuidas nutikad investeeringud ja strateegilised otsused aitavad Eesti ettevõtetel mitte ainult kohalikul turul oma positsiooni tugevdada, vaid ka rahvusvaheliselt edu saavutada. Tööstussektori arendamine ja rohepöördes osalemine muudavad Eesti majanduse tulevikukindlamaks, luues töökohti ja kasvatades eksporti.

Kui tehnoloogia ja visioon käivad käsikäes, sünnivad suured teod. Stako Diler OÜ järgmised sammud raskestööstuse ja taastuvenergeetika ristumiskohas on kindlad, toetudes oma kogemustele, julgusele ja innovatsioonile.

„Stako Diler OÜ on suurepärane näide sellest, kuidas kindel visioon, nutikas juhtimine ja pikaajaline koostööpartnerlus aitavad ellu viia ambitsioonikaid arenguhüppeid ka keerulises majanduskeskkonnas. Oleme SEB-s uhked, et saime toetada investeeringut, mis viib Eesti tööstuse uuele tasemele ja aitab kaasa rohepöördele just Ida-Virumaal. Sellised projektid annavad kindlust, et siinne tööstus ei jää pelgalt ellu, vaid kasvab ja areneb ka rahvusvahelises konkurentsis,“ ütleb SEB juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Monika Kallas-Anton.