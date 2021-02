Tesla on kuu ajaga teeninud bitcoiniga rohkem kui autode müügist aastaga

Tesla investeeris bitcoini 1,5 miljardit dollarit. Foto: Reuters/Scanpix

Elektriautode tootja Tesla investeering bitcoini on tekitanud investeerimismaailmas palju kõneainet. Tehnoloogiasektori analüütiku Dan Ivesi sõnul on krüptorahaga teenitud tänavu juba rohkem kasumit kui mullu elektriautode müügist, vahendab MarketWatch.

“Meie arvutuste põhjal on Tesla teeninud bitcoiniga viimase kuu aja jooksul miljard dollarit. Et panna see perspektiivi – Tesla on teenimas bitcoiniga rohkem kasumit kui mullu terve aastaga elektriautode müügist,” kirjutas Wedbushi tuntud analüütik Ives.