Tagasi 10.07.25, 08:34 Toidu- ja joogipetturid võltsivad just neid tooteid ja brände Euroopas ja ka kitsamalt Eestis on süvenemas toidupettuste hulk, ütles maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna keeldude ja piirangute üksuse juht Elika Brosman.

Foto: Julia-Maria Linna

Brosman rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et tihtipeale võltsitakse selliseid tooteid, mis on teinud turul juba endale nime ja on kallid. "Väga mugav on ära kasutada kellegi suurt ja kallist tööd," ütles Brosman.

Näiteks on levinud oliivõli ja mee võltsimine, samuti petetakse tarbijat veinisektoris. Brosman selgitas täpsemalt, kuidas sellist toitu võltsitakse ning nimetas ka levinumaid brände, mida tahetakse ära kasutada.

Elika Brosmani intervjueeris Ireene Kilusk.

