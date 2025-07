Tagasi ST 09.07.25, 11:30 Eesti sportlased teel LA olümpiale: kas meil on kõik vajalik tippu jõudmiseks? Eesti Olümpiakomitee ja Alexela alustasid koostööd, et toetada meie sportlaste teekonda 2028. aasta suveolümpiale. Uude olümpiatiimi kuuluvad vehkleja Katrina Lehis, ujuja Kregor Zirk ja kümnevõistleja Karel Tilga – kolm tipptegijat, kellel on kõik eeldused jõuda olümpiamedalini.

Alexela Team Estonia LA 2028 liikmed: vehkleja Katrina Lehis, ujuja Kregor Zirk ja kümnevõistleja Karel Tilga.

Foto: Alexela

Sel korral räägivad „Energiakoolis“ sportlased ausalt, kui oluline on neile rahaline kindlus. „Ma ei ole kindel, kas ilma Alexela toetuseta oleksin pärast vigastust üldse võistelda saanud,“ tunnistab Lehis. „Meie aladel pole suuri profitiime ja kõik kulud tuleb ise katta,“ lisab Zirk. Ka Tilga rõhutab, et sport on kallis ning kvaliteedis järeleandmisi teha ei saa: „Elan ja treenin USAs, üle ookeani lennud võistlustele, tugimeeskond, toit – kõik on kallis.“

Saates kuulete, kuidas sportlased hindavad kõikide toetajate panust ja milliseid takistusi tuleb ületada, et olla tipus. „Kui tahta, et kõik on olemas, on see väga kallis,“ ütleb Lehis. „Tänu toetusele on see kõik-olemas-meelerahu meile nüüd palju lähemal,“ lisab Zirk.

Kuula täispikka podcast’i ja saa teada, kuidas meie sportlased valmistuvad järgmisteks olümpiamängudeks!

