Tagasi 10.07.25, 09:36 Balbiino müük sulas: ühes kuus müüdi 2 miljonit jäätist vähem Balbiino jaoks läks jäätisemüügis oluline maikuu raskelt, sest mullusega võrreldes jõudis tarbijateni 2,2 miljonit jäätist vähem. „Maikuuga läks täitsa käest ära,“ ütles Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre.

Jäätise müük pole sel suvel hästi läinud.

Foto: Reuters/Scanpix

Tääkre rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et Balbiino jäätisemüügi vähenemist põhjustas peamiselt mullusest jahedam ja päikesevaesem ilm. Tema sõnul kukkus kogu jäätiseturg 25%. Tääkre märkis, et seni kaotatud müüki on eelolevatel kuudel väga keeruline tasa teha.

Samas tunnistas ta, et ühel tootesarjal on tänavu läinud isegi nii hästi, et algselt tehtud prognoose on ületatud neljakordselt.

