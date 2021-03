Veek: Šiaulių aktsia võib kiiresti tõusma hakata

Kaupleja ja tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek. Foto: Raul Mee

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek ütles, et Šiaulių panga aktsia on lähedal viimase 10 aasta vastupanutaseme murdmisele, mille järel võib aktsia hind kiiresti tõusma hakata.

“Tehnilist pilti vaadates on Šiaulių aktsia tõusnud tähtsa vastupanutasemeni, mis on 0,54-0,56 euro juures. See on hinda kinni hoidnud alates 2010. aastast,” kirjutas Veek TradingView' portaalis. “Seega pole 11 aasta jooksul hind sellest tasemest kõrgemale tõusnud. Õnneks on näha aga tõusule viitavat mustrit ning me oleme vastupanutaseme läbimisele väga lähedal.”