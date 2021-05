Clevelandi Föderaalreservi president: majanduse tulevik on helge

Föderaalreservi hoone Washingtonis. Foto: Associated Press/Scanpix

Clevelandi Föderaalreservi president Loretta Mester ütles teisipäeval, et on USA majanduse taastumise tempo suhtes endiselt optimistlik, hoolimata pettumust valmistavast aprillikuu tööaruandest, vahendab Yahoo Finance.

Miljoni uue töökoha asemel 266 tuhat uut töökohta on muidugi pettumus, kommenteeris Mester töökohtade aruannet, lisades, et see tema väljavaadet majanduse osas siiski ei muuda ning ta arvab endiselt, et tulevik on helge. Tema hinnangul peaks Keskpank jätkama lühiajaliste intressimäärade hoidmist nulli lähedal ja säilitama oma kvantitatiivse leevendamise programmi.