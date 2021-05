Euroopa Keskpank hoiatab finantsstabiilsuse suurenenud riskide eest

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. Foto: Reuters/Scanpix

Finantsstabiilsuse riskid suurenevad Euroopas ja Covid-19 pandeemia ebaühtlane mõju tähendab, et need on koondunud konkreetsetesse tööstusharudesse ja riikidesse, ütles Euroopa Keskpank (EKP) kolmapäeval oma viimases finantsstabiilsuse ülevaates, vahendab Barron`s.

Eelkõige hoiatas Keskpank ettevõtete suurenenud võlakoormuse eest, mis võib avaldada survet nii riikide valitsustele kui ka pankadele, seda eriti suure teenindussektoriga riikides. EKP tõi avalduses välja, et kui riigid vähendavad toetusi ettevõtetele, siis ei saa välistada märkimisväärselt kõrgemat maksejõuetuse määra kui enne pandeemiat.