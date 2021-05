Paavo Siimann: kuus alahinnatud aktsiat Balti börsilt

Investor, koolitaja ja õppejõud Paavo Siimann. Foto: Liis Treimann

Äripäeva veebikoolitusel "Kuidas leida maailma parimaid aktsiaid" täna esinenud õppejõud ja investor Paavo Siimann, kes tutvustas osalejatele Marcus Hernhagi raamatut "Leia maailma parimad aktsiad", tõi Balti börsilt atraktiivsemate ettevõtetena välja Šiauliu panga ja Ignitise.

Paavo Siimanni analüüsist selgub, et omakapitali tootlust (ROE) ning hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhet (P/B) arvestades leiab Balti börsidelt kokku kuus aktsiat, mis on alahinnatud. Nendeks on Arco Vara, Grigeo, Ignitis grupe, Klaipedos Nafta, Nordecon ja Šiauliu pank. Need on Balti börsi ettevõtted, mille P/B suhe on alla 1,5 ning samal ajal on omakapitali tootlus vähemalt 10 protsenti.