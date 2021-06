Krüptoturul järjekordne suur langus

Bitcoini hind on viimase kuu jooksul tublisti langenud. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoini hind on täna langenud enam kui 10 protsenti, sest USA rahapoliitika suund võib hakata muutuma ning Hiinas on regulaatorid krüptorahade suhtes järjest karmimad, vahendab Coindesk.

Bitcoini hind on viimase 24 tunniga odavnenud kokku 10,4 protsenti, 32 895 dollarini. See on suurim langus alates maist, mil krüptoturgu tabas tugev müügisurve. Suuruselt teine krüptoraha ether on langenud 12 protsenti.