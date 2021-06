Meemiaktsiad on sündinud: kuidas tabada Redditi kasutajate uus lemmik?

GameStopi aktsia oli Redditi kasutajate lemmik. Foto: Reuters/Scanpix

Eksperdid soovitavad meemiaktsiatesse raha panekul ettevaatlikud olla, samas meelitab investoreid kiire kasu teenimise võimalus.

Mis on meemiaktsia? Kuigi kindlat definitsiooni sellele pole, võib siiani Redditis hästi “kaubaks” minevate ettevõtete põhjal oletada, et tegu on aktsiatega, mida hoolega lühikeseks müüakse. Näiteks tõusis jaanuaris GameStopi aktsia uskumatud 2500% pärast seda, kui päevakauplejad panid tähele, et just seda aktsiat on hoolega lühikeseks müüdud.