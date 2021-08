Merko tütarfirma sai kartellis osalemise eest ligi 3 miljonit trahvi

Digitaalsest kaltsukast ükssarvik veab Leedu idufirmade sektorit

Leedu idufirmade maastik on aktiviseerunud ning nii meelitasid nad investeeringutena esimesel poolaastal rekordilised 311 miljonit eurot, kirjutab Leedu majandusleht Verslo Žinios. See on küll vaid pool hiljutisest Bolti kaasatud summast, kuid sektor tõstab riigis jõudsalt pead.

Leedu idufirmade maastik on aktiviseerunud ning nii meelitasid nad investeeringutena esimesel poolaastal rekordilised 311 miljonit eurot, kirjutab Leedu majandusleht Verslo Žinios. See on küll vaid pool hiljutisest Bolti kaasatud summast, kuid sektor tõstab riigis jõudsalt pead.