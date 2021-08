BHP teenis kopsaka kasumi ja maksab rekordilist dividendi

Rauamaak. Foto: Reuters/Scanpix

Kaevandusfirma BHP teenis kümnendi suurima kasumi ning maksab rekordilist dividendi. Eelkõige sai ettevõte kasu rauamaagi hinnatõusust ning Hiina nõudluse kasvust, vahendab Reuters.

Rauamaagi hind tõusis selle aasta kevadel uute rekorditeni, sest Hiina ehitab üles riigi infrastruktuuri. Lisaks oodatakse ka USAs suuri taristukulutusi. Tõsi küll, viimasel ajal on Hiina võtnud suuna emissioonide vähendamisele, mille tõttu on hakatud piirama terasetootmist. See on rauamaagi hinda viimase kuuga kukutanud enam kui 25 protsenti.

