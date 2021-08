Täna algab Tallinki soodushinnaga aktsiate märkimine

Tallinki laev. Foto: Andras Kralla

Tallink kuulutas täna välja uute aktsiate avaliku pakkumise Eestis ja Soomes, aktsiaid pakutakse turuhinnast tunduvalt odavamalt, selgub börsiteatest.

Tallink teatas augusti alguses, et emiteerib kokku ligi 67 miljonit uut aktsiat, pakutavate aktsiate hulka on ettevõttel õigus suurendada 10 protsendi võrra. Täna, 18. augustil, hakkas nende aktsiate märkimine ning see kestab kuni 1. septembrini.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099