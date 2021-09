Facebook paneb Instagram Kids arenduse pausile

Instagrami logo telefoni ekraanil. Foto: AP/Scanpix

Facebook teatas esmaspäeval, et peatab 10-12 aastastele noortele mõeldud Instagram Kids platvormi arenduse, kuna plaani on tugevalt kritiseerinud nii seadusandjad kui ka kliendid, vahendab CNBC.

Wall Street Journali aruanne näitas, et Facebook leidis viimase kolme aasta jooksul tehtud uuringutest, et Instagrami rakendus on paljudele teismelistele kahjulik. Uuringute kohaselt saavad enim kahju teismelise tüdrukud. Uuringutest selgus ka, et enesetapumõtetest teatanud teismelisest 13% Briti ja 6% USA noortest nimetasid ühe põhjusena Instagrami.

